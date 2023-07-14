Псков, 14 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В Свердловской области локализовали вспышку менингококковой инфекции, сообщил 14 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Вспышка локализована и пациенты идут на поправку», — сказал министр журналистам в Пскове.

Как пояснил Мурашко, 16 пациентов находится под наблюдением, их состояние оценивают как удовлетворительное.

По его словам, риск вспышки менингококковой инфекции на территории России отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрировали случаи менингококковой инфекции. Два человека умерли.

В пресс-службе Роспотребнадзора специалисты, что специалисты проводят обработку помещений центра, в частности обрабатывают все поверхности. По состоянию на 9 июля в Свердловской области зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные.