Москва, 14 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Консульское агентство Польши в Смоленске закроют. Такое решение по предложению МИД России приняло правительство. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации 14 июля.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В правительстве пояснили, что закрытие консульства — ответная мера на недружественные действия правительства Варшавы, в числе которых незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории, а также существенное сокращение присутствия российских дипломатов в стране.

Власти подчеркнули, что закрытие дипмиссии позволит восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России.

После этого посла Польши Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России, где вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства республики в Смоленске, сообщило 14 июля российское внешнеполитическое ведомство.

В ведомстве добавили, что царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли» со стороны России. В МИД подчеркнули, что Польша проводит враждебную политику в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает Киев вооружением.

В МИД Польши подтвердили, что консульское агентство упразднят с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польши в Москве.

В министерстве также отметили, что республика оставляет за собой право принять ответные меры.

Консульское агентство Республики Польша открылось в Смоленске 10 апреля 2012 года. Среди основных задач дипмиссии ― выдача виз россиянам, желающим въехать на территорию Польши, помощь полякам, находящимся в России, а также уход за памятными для поляков местами, расположенными в Смоленской области, в частности за мемориалом «Катынь» и будущим памятником на месте крушения президентского самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, Польша ранее объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Также со счетов посольства России изъяли деньги. Эти средства заморозили под предлогом, что они будто бы могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.

Представители мэрии Варшавы 29 апреля в сопровождении полицейских попытались проникнуть на территорию школы при посольстве России на улице Келецкой. Они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. После этого повесили замок на ворота школы, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество.

В российской дипмиссии заявили, что вынуждены подчиниться, но действия местных властей и правоохранительных органов обжалуют. Изъятие польскими властями школы при посольстве в МИД назвали провокацией и пообещали не оставить этот шаг без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «будет работать» над изъятием других зданий у посольства России.