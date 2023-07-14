Пекин, 14 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Суд города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада, отравившей 25 детей, сообщило 14 июля издание «Пэнпай».

Zuma/TASS

Отравительницу казнили 13 июля.

Инцидент произошёл в марте 2019 года в одном из детских садов города Цзяоцзо. Проведя расследование, полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила детям в кашу нитрит натрия. В результате инцидента пострадали 25 детей, один из них скончался после десяти месяцев лечения.

Следователи выяснили, что мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада. Также женщина в 2017 году подсыпала в напиток своего мужа нитрит натрия, в результате чего он получил отравление средней тяжести.