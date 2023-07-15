Москва, 15 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. На международной промышленной выставке «Иннопром» состоялось заседание круглого стола «Как заКАДРить выпускника для промышленности: предложения и пути решения». На стенде правительства Москвы поднимались вопросы кадровой политики в российской индустрии, рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Круглый стол «Как заКАДРить выпускника для промышленности: предложения и пути решения» на международной промышленной выставке «Иннопром»

В заседании круглого стола участвовали заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева, первый заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» Владимир Яблонский, директор регионального Фонда развития промышленности Ростовской области Ольга Калинина, заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Ксения Беляева, а также министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

«Для обеспечения производственных предприятий столицы квалифицированным персоналом в Москве была создана кадровая экосистема подбора сотрудников для промышленности. С ее помощью мы получаем актуальные сведения о потребности отрасли в кадрах, а также развиваем их потенциал через обучение и повышение профессиональных компетенций», — заявила Степанова. Она добавила, что столица готова делиться своим опытом реализации таких проектов.

Экосистему реализует столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. Задача экосистемы — привлечь квалифицированных сотрудников на заводы Москвы. Центр поддержки промышленности занимается актуализацией потребности предприятий в кадрах, а Департамент образования и науки столицы координирует учебные заведения и модифицирует образовательные программы для закрытия кадровых потребностей компаний. В свою очередь центр занятости населения Москвы «Моя работа» определяет кадровую потребность на предприятиях и собирает вакансии для поиска и подбора мест приложения труда.

Помимо этого, в экосистему входит проект «Московская техническая школа» (МТШ), где сотрудники предприятий совместно с ведущими вузами страны обучают работе с инновационными производственными технологиями. На сегодняшний день в рамках МТШ доступно семь направлений обучения и более 60 образовательных курсов.