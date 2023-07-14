Мелитополь, 14 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский военный самолёт СУ-27 в посёлке Любимовка, а также две ракеты Storm Shadow ВСУ, выпущенные по Мелитополю и Бердянску. Об этом 14 июля сообщил врио главы губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Российский истребитель Су-27

Он отметил, что он постоянно находится на связи с подразделениями российской армии на запорожском направлении линии боевого соприкосновения.

Балицкий уточнил, что на пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка в последние дни не изменилась, противник, по его словам, ослаблен и не пытается предпринимать активных действий, сконцентрировавшись на восстановлении сил.

Он указал, что, согласно полученным разведданным, ВСУ намерены перебросить силы в район Пятихаток.

«Вчера также противник пытался нанести удары по Мелитополю и Бердянску ракетами Storm Shadow. Силы российского ПВО сбили ракеты, пострадавших нет, инфраструктура тоже не пострадала. Также наша ПВО поразила аэродинамическую цель противника — самолёт СУ-27 в посёлке Любимовка», — написал врио главы губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинские военные во время военных действий лишились ещё двух штурмовиков Су-25. Военный уточнил, что самолёты сбили в районе Садового и Тягинки в Херсонской области.

До этого Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили за сутки в ДНР украинский истребитель Су-27. Он добавил, что также удалось уничтожить 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.