Москва, 14 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Изъятие органов у погибших и раненых на поле боя является военным преступлением, а принятие на Украине законопроекта о запрете трансплантации органов погибших военных косвенно доказывает, что государство признаётся в факте совершения таких преступлений. Таким мнением с корреспондентом ИА Регнум поделился директор НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Готье.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации. Согласно документу, запрет распространяется на изъятие анатомических материалов для трансплантации и изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов, погибших при исполнении своих обязанностей в результате боевых действий на Украине.

По мнению главного трансплантолога России, принятие законопроекта можно расценивать как признание, что на Украине действительно существовал факт нелегального изъятия органов бойцов.

«Сам факт внесения законопроекта является косвенным доказательством того, что государство признается в факте совершения таких преступлений», — отметил Готье.

Как объяснил профессор, любой военнослужащий, погибший от огнестрельного ранения или каких-то других повреждений, является предметом рассмотрения судебно-медицинского расследования, которое само по себе исключает возможность изъятия органов для трансплантации. По мнению Готье, изъятие органов у погибших украинских военных свидетельствует о коррупции, которая способствует развитию «чёрной» трансплантологии.

«Могу сказать, что технически изъятие органов и последующая их пересадка реципиенту возможна, но осуществление таких действий является военным преступлением», — заявил Готье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших. Тела погибших, из которых изъяты органы, затем сжигают, а родственникам вручаются справки о пропаже военнослужащего без вести.

В начале февраля 2023 года трупы украинских солдат без органов и признаков ранения были обнаружены в морге Николаева, административного центра Николаевской области. Тела не значились ни в каких реестрах, чем пользовались чёрные трансплантологи, которые работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.