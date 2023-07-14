Брюссель, 14 июля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Получить финансовую помощь Евросоюза в следующем году Киеву станет сложнее. ЕС решил ужесточить условия её предоставления Украине. Об этом 14 июля журналистам в Брюсселе сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Сергей Корсун ИА Регнум

Уточняется, что на следующие четыре года финансовая помощь должна составить 50 млрд евро. Из них 33 млрд Украина получит в виде кредитов, а не на безвозмездной основе. При этом, если сравнивать с цифрами за 2023 год, в пересчёте на год объёмы помощи снизятся в полтора раза.

«Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС», ― пояснил Домбровскис.

Он добавил, что деньги будут перечислять по мере выполнения этих инвестиций и реформ.

Как сообщало ИА Регнум, в заявлении, распространённом после первого дня саммита в Брюсселе 29 июня, страны — члены Европейского союза договорились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится.

22 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы, рассчитанной на 2023 календарный год.

Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Европейский инвестиционный банк и страны Европейского союза в ближайшее время перечислят Украине более 400 млн евро. По его словам, выделенные средства пойдут на актуальные проекты по восстановлению, а также на объекты критической инфраструктуры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что продолжение оказания Европейским союзом финансовой помощи Украине не поможет ей победить в конфликте с Россией, а напротив, затянет военные действия и в итоге приведёт к большим затратам при восстановлении Украины после окончания конфликта.

Венгерский политик также констатировал, что за полтора года оказания ЕС помощи Украине результат фактически нулевой и даже отрицательный, так как Россию не удалось победить, её политическое руководство не сменилось, а экономика чувствует себя хорошо, в то время как ЕС страдает от инфляции и не имеет денег на помощь Киеву.