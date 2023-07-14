Москва, 14 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили проиндексируют с 1 января 2024 года. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

РИА Новости/Варвара Гертье

«Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка», — сказал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Он отметил, что ставки, которые предусмотрены на 2023 год, проиндексированы на 2024, 2025, 2026 годы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на эти годы. Соответственно 5% — 2024 год, 4% — 2025 год, 4% — 2026 год.

В первом квартале 2024 года в России начнётся введение цифрового акциза на пиво и табак. По данным Минфина, проведение проверок по использованию данных запланировано с мая по июль 2024 года. Налоговики смогут автоматически исчислять налоги при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым с 1 марта 2023 года будут увеличены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Поправки вносятся в Налоговый кодекс. В ходе заседания депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что члены фракции поддерживают увеличение акцизов, но продолжат настаивать на полном запрете вейпов в России.