Москва, 14 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Приложение российского сотового оператора «Мегафон» удалили из магазина приложений Google Play, в этом 14 июля убедился корреспондент ИА Регнум.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

После набора в поисковой строке магазина слова «мегафон» выдаются только приложения от «Мегалабс», которая является одной из структур оператора.

Как рассказали РИА Новости представители компании, они знают об удалении своих приложений из магазина и уже связались с ним по этому вопросу.

«Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — отметили в операторе.

В компании уточнили, что приложение можно скачать в других магазинах приложений — AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore и Galaxy Store, а также на сайте оператора.

В феврале Евросоюз ввёл санкции против «Мегафона», товаров и технологий двойного назначения, перед этим такие же санкции ввели Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая приложение геолокационного сервиса 2ГИС стало невозможно скачать в Google Play. При этом ранее установленные пользователями версии продолжали работать.

Позднее в пресс-службе Google Play заявили, что удаление сервиса 2ГИС связано с соблюдением санкций и правил торговли.