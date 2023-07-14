Вашингтон, 14 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон начал переговоры о съёмках сериала про катастрофу батискафа «Титан». Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило издание The Sun.

Global Look Press/OceanGate Expeditions/XinHua

«Катастрофа «Титана» может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг», — говорится в статье.

Источник The Sun отметил, что Кэмерон получит большой бюджет на воплощение проекта. Сообщается, что исполнить роли в картине могут актёры Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Подводный аппарат «Титан» компании OceanGate Expedition пропал 18 июня в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам «Титаника». На борту находились основатель компании Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле. На протяжении нескольких дней не удавалось обнаружить батискаф, в котором в это время заканчивался воздух. Поиски ничего не дали, и было решено, что исследователи погибли.

Позднее береговая охрана США сообщила о поднятии с глубины около 3800 метров обломков «Титана» с возможными останками погибших. По словам главы комиссии по расследованию инцидента, необходимо провести серьёзную работу для понимания, какие факторы привели к гибели подводного аппарата с людьми, что позволит не допустить повторения инцидента.

Один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич предположил, что корпус «Титана», вероятнее всего, схлопнулся. Офицер подводного флота Николай Черкашин пояснил, что судно не смялось, а лопнуло, будто стеклянная бутылка. Экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус.

Позднее BBC опубликовала кадры снятого в 2022 году документального фильма, на которых показала, как туристы погружались на «Титане» к «Титанику». На видеокадрах видны эмоции пассажиров батискафа, которые увидели на дне океана потерпевший крушение корабль. В ролике можно услышать, как Стоктон Раш отвергает опасения насчёт ненадёжности подводного аппарата после слов члена экипажа о громком хлопке, который он услышал, когда батискаф был на поверхности океана во время предыдущей миссии.