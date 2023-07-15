Москва, 15 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Одна из причин того, что клещевой энцефалит стал появляться в нетипичных для него регионах России, — снижение контроля и уровня жёсткости обработки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявила биолог, энтомолог, бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина.

Павел Лисицын/РИА Новости

По её словам, раз клещевой энцефалит стали выявлять в нетипичных регионах России, значит, эти паразиты нашли для себя там удобную экологическую нишу, в которой начали размножаться.

«Вот видите, что уже в Подмосковье нашли вирус. Борьба с клещами очень тяжёлая. Потому что если раньше для борьбы с ними использовали жёсткую химию, то сейчас есть много охраняемых зелёных территорий, которые не обрабатываются, так как химикаты наносят большой вред флоре и фауне», — объяснила Ганушкина.

Иными словами, раньше и контроль был жёстче, и обработки мощнее. А сейчас стали меньше обрабатывать, да и обработки — дело дорогое.

«Если идёте в лес, то надо как следует закрывать открытые участки тела. Концы брюк лучше заправить в носки. Клещ где-то сидит и ждёт вас. Вы прошли, и он зацепился за одежду, а потом будет искать место, где присосаться. Поэтому, вернувшись из леса, надо внимательно осмотреть одежду и тело. Клещ ведь присасывается безболезненно. Присосавшегося клеща надо аккуратно снять, а если боитесь, то сходить в травмпункт и попросить, чтобы его вам сняли», — предупредила Ганушкина.

Если гуляли в лесу с животным, то его тоже надо обязательно осмотреть.

Однако, как отметила эксперт, некоторые люди боятся снимать клеща. По её словам, делать это нужно аккуратно, чтобы хоботок насекомого не отломился.

«Но хоботок в ранке оставлять нельзя, так как там сконцентрированы все патогены. Извлечённого клеща надо отнести в лабораторию, которая проверит его, и, если скажет, что есть риск заболевания, тогда пора отправляться к доктору-инфекционисту», — сказал энтомолог.

Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививки. И если человек собрался в те районы, где обитают клещи (в Сибирь, на Алтай, на Дальний Восток), то перед этим обязательно нужно вакцинироваться.

«Ни в коем случае нельзя давить клещей руками. Потому что внутри у него полно патогенов, а у вас руки в трещинах от летних работ. А значит, есть риск, что болезнетворные возбудители попадут в кровь», — предупредила Ганушкина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Амурске (Хабаровский край) школьник умер от энцефалита после укуса клеща. Это стало первым зарегистрированным случаем такой смерти в 2023 году. Подросток не был привит.

В свою очередь, ученые Тюменского медицинского университета открыли уже три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Клещи этого вида особо распространены в Сибири и Монголии.

Кроме того, был открыт новый вид растительноядных клещей, нетипичный для России. Его особи микроскопически малы — длина составляет чуть более 300 мкм, это меньше полумиллиметра.