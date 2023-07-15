Биолог объяснила, почему клещевой энцефалит выявляют в нетипичных регионах
Появление клещей в нетипичных регионах России объяснили слабой борьбой с этим паразитом
Москва, 15 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Одна из причин того, что клещевой энцефалит стал появляться в нетипичных для него регионах России, — снижение контроля и уровня жёсткости обработки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявила биолог, энтомолог, бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина.
По её словам, раз клещевой энцефалит стали выявлять в нетипичных регионах России, значит, эти паразиты нашли для себя там удобную экологическую нишу, в которой начали размножаться.
«Вот видите, что уже в Подмосковье нашли вирус. Борьба с клещами очень тяжёлая. Потому что если раньше для борьбы с ними использовали жёсткую химию, то сейчас есть много охраняемых зелёных территорий, которые не обрабатываются, так как химикаты наносят большой вред флоре и фауне», — объяснила Ганушкина.
Иными словами, раньше и контроль был жёстче, и обработки мощнее. А сейчас стали меньше обрабатывать, да и обработки — дело дорогое.
«Если идёте в лес, то надо как следует закрывать открытые участки тела. Концы брюк лучше заправить в носки. Клещ где-то сидит и ждёт вас. Вы прошли, и он зацепился за одежду, а потом будет искать место, где присосаться. Поэтому, вернувшись из леса, надо внимательно осмотреть одежду и тело. Клещ ведь присасывается безболезненно. Присосавшегося клеща надо аккуратно снять, а если боитесь, то сходить в травмпункт и попросить, чтобы его вам сняли», — предупредила Ганушкина.
Если гуляли в лесу с животным, то его тоже надо обязательно осмотреть.
Однако, как отметила эксперт, некоторые люди боятся снимать клеща. По её словам, делать это нужно аккуратно, чтобы хоботок насекомого не отломился.
«Но хоботок в ранке оставлять нельзя, так как там сконцентрированы все патогены. Извлечённого клеща надо отнести в лабораторию, которая проверит его, и, если скажет, что есть риск заболевания, тогда пора отправляться к доктору-инфекционисту», — сказал энтомолог.
Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививки. И если человек собрался в те районы, где обитают клещи (в Сибирь, на Алтай, на Дальний Восток), то перед этим обязательно нужно вакцинироваться.
«Ни в коем случае нельзя давить клещей руками. Потому что внутри у него полно патогенов, а у вас руки в трещинах от летних работ. А значит, есть риск, что болезнетворные возбудители попадут в кровь», — предупредила Ганушкина.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Амурске (Хабаровский край) школьник умер от энцефалита после укуса клеща. Это стало первым зарегистрированным случаем такой смерти в 2023 году. Подросток не был привит.
В свою очередь, ученые Тюменского медицинского университета открыли уже три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Клещи этого вида особо распространены в Сибири и Монголии.
Кроме того, был открыт новый вид растительноядных клещей, нетипичный для России. Его особи микроскопически малы — длина составляет чуть более 300 мкм, это меньше полумиллиметра.