Лейден, Нидерланды, 14 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Три человека получили ранения при нападении вооружённого ножом человека на центр помощи беженцам Diaconaal Centrum De Bakkerij в городе Лейдене в Нидерландах, сообщила 14 июля газета NL Times.

Инцидент произошёл в 9:30 по местному времени. Неизвестный напал с ножом на людей и скрылся. Ранения получили сотрудник и два волонтёра центра.

На место происшествия прибыли два вертолёта с травматологическими бригадами и несколько машин скорой помощи. По словам очевидцев, над районом также кружили два вертолёта полиции.

Согласно сообщению системы оповещения граждан Burgernet, местная полиция разыскивает темнокожего мужчину с короткими волосами и бородой, одетого в синий свитер и тёмные брюки.

Местные власти призвали всех, кто его видел, сообщить об этом в полицию.

Центр Diaconaal Centrum De Bakkerij специализируются на помощи беженцам, бездомным, перемещённым лицам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня беженец из Сирии ранил ножом семь человек, в том числе шестерых детей, на юго-востоке Франции в городе Анси. О мотивах нападения полиция не сообщила.

В конце июня в Чехии произошёл конфликт с участием беженцев с Украины. В городе Пардубице украинские мигранты и цыгане устроили массовую драку. В результате одного из цыган госпитализировали с ножевым ранением.