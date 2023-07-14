Лондон, 14 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Продуманные оборонительные действия российских военных оказались неожиданностью для украинской армии. Об этом 14 июля заявил аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри в интервью британской газете Express.

Александр Полегенько/ТАСС Вертолет Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО

«У них [Вооружённых сил России] было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолёты в защите. Это было полной неожиданностью», — сказал он.

Бьюри признал, что у российских солдат высокий моральный дух и они ведут боевые действия с умом, и отметил, что также армия России отразила попытки контрнаступления ВСУ с помощью железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, где подрывается украинская военная техника.

Западные аналитики глубоко ошиблись, заявляя, что контрнаступление ВСУ окажется лёгкой прогулкой, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля экс-советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ожидает полное уничтожение в ходе контрнаступления российской армии. Эксперт указал, что украинские военные исчерпали собственные боеприпасы, технику и личный состав, а также теряют поставленное Киеву западное оружие быстрее, чем они могут его использовать или восполнить.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, не менее трети из которых — западные. Глава государства уточнил, что украинские военные часто отказываются садиться в западные танки, потому что они становятся приоритетными целями для российских бойцов и их уничтожают в первую очередь.