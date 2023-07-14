Белгород, 14 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Следственный комитет назвал причину взрыва автомобиля в Белгороде, сообщили 14 июля в СК РФ.

П/с Губернатора Белгородской области Сотрудник полиции на месте взрыва. Белгород

«В момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается бытовой конфликт.

Инцидент произошёл 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной города Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в одном из жилых районов Белгорода прогремел взрыв в автомобиле, в результате которого пострадали три человека. Он указал, что медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Губернатор, выехавший на место происшествия, подчеркнул, что угроза для жителей соседних домов и квартир отсутствует. Позже сообщили, что взрыв в Белгороде прогремел под машиной 36-летнего местного жителя.