Пекин, 14 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Китай помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, в результате которой погибли три гражданина страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Stuinzuri Бомбардировка посольства КНР в Белграде в 1999 г.

«Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

Китайский дипломат добавила, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину альянса, тем более «азиатско-тихоокеанскую версию» НАТО, разжигающую новую холодную войну.

Хуа Чуньин также задала риторический вопрос: разве не НАТО занимается военными операциями по всему миру, угрожая силой другим странам и бросая вызов интересам, безопасности и ценностям всего мира.

Как сообщало 11 июля ИА Регнум, в итоговой декларации НАТО говорится, что углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам НАТО. Позже 12 июля власти Китая призвали Североатлантический альянс прекратить безосновательные обвинения в их адрес. В МИД КНР отметили, что отношения России и Китая базируются на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания против третьих сторон, а потому они выше военных союзов времён Холодной войны.

В мае 1999 года во время операции НАТО в Югославии по китайской дипмиссии в Белграде выпустили ракету. В НАТО назвали этот инцидент ошибкой. По версии альянса, целью бомбардировки было находящееся неподалеку здание Федерального управления по снабжению.