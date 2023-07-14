Брянск, 14 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Брянской области после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) посёлка Белая Березка Трубчевского района погибла женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавших доставили в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание трёх жилых домов.

На месте работают оперативные службы.

Как передавало 9 июля ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью. Информацию сообщил Александр Богомаз. По его словам, в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Никто не пострадал.