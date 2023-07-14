Новоуральск, Свердловская область, 14 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), входящим в госкорпорацию «Росатом», где произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана, находится в пределах нормы. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе Росатома.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв/ч, что соответствует природным значениям», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Позднее пресс-служба предприятия в официальной группе «ВКонтакте» сообщила, что сейчас радиационный фон на УЭХК ― 0,07 мкЗв/ч. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч). В пресс-службе подчеркнули, что проверить данные может любой желающий. Показания в ситуационно-кризисный центр Росатома передаются каждый час с девяти контрольных постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на промплощадках комбината.

Также сообщается, что для расследования и установления причин инцидента сформировали комиссию.

Обеднённый гексафторид урана ― побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека, пояснили в корпорации.

Как сообщало ИА Регнум, разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объёмом 1 куб. м на Уральском электрохимическом комбинате произошла 14 июля в 9:13 в цехе № 53. Заместитель генерального директора по производству АО «УЭХК» Юрий Минеев заявил, что последствия ЧП не несут рисков для населения региона. По его словам, ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

По информации компании, один сотрудник получил механическую травму, несовместимую с жизнью. Остальных работников направили на медицинское обследование. Большинство из них вернулись домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.