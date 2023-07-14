Москва, 14 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про самое необычное молоко, отопление в жару, цементирование деревьев и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Unsplash/Michael Payne

Центральный федеральный округ

Очень странный инцидент случился в подмосковной деревне Большое Сареево: у старушки сбежала медведица, которая жила у нее более двадцати лет. Медведица выбралась из клетки, забралась в дом и принялась гоняться за хозяйкой. Старушка смогла убежать. На место прибыли сразу и полиция, и Росгвардия и даже пожарные, пишет «Рай и мкАд». К сожалению, медведицу пришлось пристрелить.

В Рязани по случаю Дня семьи, любви и верности провели кулачный бой. Он продлился одну минуту, после чего участники обнялись и сфотографировались на память. «Помогло ли мероприятие скрепить семейные узы рязанцев или улучшить демографическую ситуацию в регионе, пока не сообщается», — шутит «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

Весьма расстроились путешественники, купившие билеты на поезд из Сухума в Санкт-Петербург. Им продали места в несуществующие вагоны. Пассажирам пришлось рассаживаться по несколько человек на одно место. Поезд едет более двух суток, напоминает «78 | Новости», и некоторым пассажирам пришлось провести почти всё это время стоя.

В Воркуте продолжает шалить природа. В июне выпал снег, а теперь пронеслась песчаная буря. По мнению «Усов Печорина», такие погодные явления делают Заполярье хорошей площадкой для тренировок по выживанию. После такого можно отправляться покорять хоть Арктику, хоть Марс.

Приволжский федеральный округ

В Уфе, куда пришла сорокоградусная жара, устроили перформанс со снегом, который вывозят со стадиона, где тренируются хоккеисты. Его раздают горожанам. «Башкирия онлайн» пишет, что кто-то уже догадался сделать июльского снеговика.

В травмпункт Балакова Саратовской области пришла не вполне трезвая дама и сказала, что сломала палец, пока ковырялась в носу. Осмотр и снимок перелома не показали. Дальше самое удивительное. «Пациентка огорчилась, схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта», — передает «Интересный Саратов». Идет разбирательство.

А в самом Саратове ребенок ухитрился отправить 261 вызов в экстренную службу «112» всего за несколько часов. Сообщения состояли из беспорядочных букв, символов и смайликов. Оператор связался с автором сообщений и выяснил, что в помощи он не нуждается. Ребенок отправлял эсэмэски случайно, во время игры на телефоне, сообщает «Саратовщина».

Южный федеральный округ

В нескольких городах на юге — настоящий потоп. Жители борются с напастью по-разному. «Новости Краснодара и края» пишут, что в Туапсинском районе стали привязывать машины на канаты, как собачек на привязи, чтобы их не унесло бурными потоками воды.

А в Ростове-на-Дону после ливня прямо в городе едва не утонул мужчина. Шесть лет назад на этом же месте утонула школьница, в память о которой до сих пор висит траурный венок. «Ростов-на-Кону» пишет, что многие годы ростовчане задаются вопросом: а почему до сих пор не работают ливневки?

Уральский федеральный округ

На Урале страшная жара, какой не было почти двести лет. Термометры показывают по сорок градусов. Лучшего времени для проверки системы отопления не найти. И, по сообщению E1, действительно, батареи в нескольких домах стали прогревать. В квартирах тоже стало плюс сорок градусов.

В Нефтеюганске водителям не понравилась новая дорожная разметка, запрещающая поворот к домам. «ЧП ХМАО Югра» пишет, что мужчины психанули и попросту «прорубили заезд во двор топором», т.е. сбили часть асфальта, так что вместо сплошной линии получилась пунктирная.

В Тюмени рядом с детской площадкой нависала береза, которая уже могла упасть. Дерево почему-то не спилили, а зацементировали, хотя спилить было бы дешевле. Причем укрепили не очень удачно, и оно всё равно может свалиться на детскую площадку, рассказывает «Столица деревень».

Сибирский федеральный округ

Женщина в Бийске нашла у себя на теле странную точку, отправилась в клинику, там ее успокоили и сказали, что это родинка. Дама засомневалась, и не зря. В городской больнице поняли, что «родинка» — клещ, и удалили его. Он просидел под кожей две недели. Tolknews передает, что это не первый такой случай в Алтайском крае.

Замдиректора Дома культуры в Красноярске похитил 384 тысячи рублей у подчиненных. Он полтора года забирал у них премию, объясняя, что надо купить баяны. Но их купили за счет учреждения. По мнению «Алюминиевых огурцов», история анекдотичная, с чем сложно не согласиться.

В Хакасии на Туимском провале повесили подвесной мост и предлагают туристам прогуляться по нему за 1500 рублей. «Не дороговато ли?» — интересуется «Узник Абакана». Пожалуй, его можно включить в книгу рекордов страны как самый дорогой для путешественников подвесной мост.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» узнал, что нацпарк в Приморье объявил всенародные выборы. Выбирают имя леопарду, которого переселили из нацпарка в Уссурийский заповедник. Среди предложенных имен — Рюрик, Леопольд и просто Прохор.

Хорошая новость пришла из Якутии. Священник устанавливал поклонный крест в Тунгусском заповеднике, заметил тонущего лосенка, прыгнул в реку и сумел его спасти. На берегу лосенок перевел дух и ушел в лес, пишут «Новости Саха».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 июля.