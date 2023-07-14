Ростов-на-Дону, 14 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Обвиняемую в получении взяток бывшую главу Ростовского суда Елену Золотарёву госпитализировали в очень тяжёлом состоянии, сообщил 14 июля Telegram-канал «112».

пресс-служба Губернатора Ростовской области Елена Золотарёва

«Она госпитализирована в отделение электрокардиостимуляции. Предварительно, это произошло после попытки суицида», — сообщил канал.

Против Золотарёвой в мае возбудили уголовное дело о взяточничестве. Разрешение на это СКР получил от Высшей квалификационной коллегии судей 26 мая.

Следствие обвинило Золотарёву, возглавлявшую Ростовский суд с 2015 года, в участии в семи коррупционных эпизодах. В рамках уголовного дела у неё при обысках изъяли 128 млн рублей и €27 тыс.

Следствие полагает, что она оказывала на нижестоящих судей давление, добиваясь выгодных решений, за что получала взятки. 4 апреля стало известно, что судья подала в отставку. Это произошло на фоне обысков у 30 судей из Ростовской области.

21 июня Золотарёва подала жалобу в Верховный суд России, прося отменить разрешение на возбуждение Следственным комитетом уголовного дела.

13 июля Высшая квалификационная коллегия судей лишила Золотарёву судебной неприкосновенности и льгот. СКР собирался ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля российский генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в стране за прошлый год суды по искам прокуратуры изъяли у чиновников неподтверждённое легальными доходами имущество на сумму свыше 250 млрд рублей. В пользу государство перешло восемь тысяч объектов имущества.