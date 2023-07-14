Анкара, 14 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к визиту российского лидера Владимира Путина в странув августе. В пятницу, 14 июля, турецкий президент также отметил общность их позиций в отношении «зерновой сделки».

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева)

«Вы знаете, у нас идёт подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина. У нас общие позиции относительно «черноморской зерновой инициативы». Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, трансляцию которой вёл телеканал A Haber.

Ранее, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обсудить с Эрдоганом вопросы «зерновой сделки», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту нечего добавить по этой теме. Представитель Кремля напомнил, что Путин полностью изложил свою позицию ранее и на решение всех вопросов остаётся несколько дней. Однако Песков отметил, что при необходимости переговоры можно организовать.

14 июня 2023 года глава государства допустил выход из «черноморской зерновой инициативы». Тогда Путин отметил, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются украинскими военными для запуска морских беспилотников. Позднее президент заявил, что приостановку участия в «зерновой сделке» из-за невыполнения условий Москвы можно продлевать так долго, сколько потребуется другим участникам для их исполнения. По словам Путина, продлить участие можно будет сразу же, как только все данные сторонами обещания исполнят. При этом Путин заявил, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.

12 июля генсекретарь ООН Гутерриш направил ему письмо с предложениями по продлению «зерновой сделки». Как сообщили в офисе генсека, он готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. В частности, в письме Гутерриш коснулся темы расчётов через «Россельхозбанк».

«Зерновую сделку» сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление «зерновой сделки» на два месяца.