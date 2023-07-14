Тверь, 14 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов провели совещание по вопросам строительства в Тверской области совместно с организациями военно-строительного комплекса Минобороны России социально значимых объектов образования, здравоохранения, спорта. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, до начала совещания Игорь Руденя и Тимур Иванов проинспектировали строительство школы в микрорайоне «Южный».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировали ход строительства социально значимых объектов

Сейчас на площадке в две смены трудятся 350 человек, задействована необходимая техника. На объекте завершается монтаж кровли и фасада здания, ведётся установка перегородок на этажах, проводится отделка помещений, прокладка инженерных систем.

На совещании губернатор поставил задачи по своевременной закупке мебели и оборудования для учебного заведения, оперативному строительству подъездной дороги к школе. Также Игорь Руденя поручил заранее подготовить все документы для лицензирования объекта, чтобы 1 сентября этого года школа смогла открыть свои двери для учеников.

Учреждение рассчитано на 1224 места. Помимо учебных помещений в школе предусмотрена библиотека с читальными залами, два плавательных бассейна, актовый и спортивные залы, столовая, пищеблок. На улице создадут спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр, беговыми дорожками.

Рядом со строящейся школой 1 июня этого года открылся новый детский сад на 190 мест «Умка» — образовательный комплекс в микрорайоне «Южный» вводят в рамках поставленной губернатором Игорем Руденей задачи обеспечивать социальной инфраструктурой разрастающиеся жилые кварталы.

При участии Минобороны России в Тверской области строятся также четыре детские поликлиники каждая на 200 посещений в смену. Две поликлиники в Кимрах планируется открыть к 1 сентября. Это станет значимым подарком для муниципалитета к началу нового учебного года. Работы на объектах в Твери и Торжке планируется завершить в ноябре этого года. Ведётся в регионе и строительство спортивных объектов, в том числе крытого футбольного манежа в микрорайоне Соминка в Твери. Он возводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Сейчас завершены работы по гидроизоляции и устройству фундамента, ведётся армирование и бетонирование стен, колонн и лестниц, подготовка основания для футбольного поля. Общая площадь манежа составит 7 тыс. кв. метров. Это будет первое в Тверской области поле с искусственной травой, соответствующее международным стандартам.

Для развития в регионе гребного спорта создаётся многофункциональный спортивный центр, где спортсмены смогут заниматься круглогодично. Новая гребная база расположена на реке Тверца. Здание базы построено, в финальной стадии — благоустройство территории, в том числе создание пирса и спуска к воде, проводится монтаж оборудования.