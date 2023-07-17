Москва, 17 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Современная российская молодежь, благодаря нацпроекту «Образование», получила множество шансов не только раскрыть свои таланты, но и построить карьеру, получить в своей среде заслуженные успех и признание. Возможности для профессионального и карьерного роста создаются в том числе за счет развития системы профессиональных конкурсов, которых к концу 2024 года будет уже 65.

Виктория Ивановская, ИА REGNUM

Для талантливых педагогов и перспективных молодых студентов всех направлений обучения старше 18 лет, а также предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, действует конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2023 году проект уже привлек более 120 тысяч человек со всей страны. Победители войдут в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования Российской Федерации.

«Это не только конкурс, а еще уникальный набор инструментов и сервисов для педагогов и управленцев в сфере образования, а также для перспективных амбициозных студентов. Он помогает им не только развиваться профессионально, но и получать новые возможности для карьерного роста и повышения экспертного статуса», — подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Борис Соловьёв.

В 2022 году одним из «Флагманов образования» стал студент Камчатского педагогического колледжа Эдуард Зыкин. Он является наставником подростка из детского дома. Девушка живет в приемной семье и учится в одном колледже с Эдуардом. Парень помогает ей социализироваться, оказывает поддержку в учёбе.

«Хочу выразить слова благодарности <…> за то, что дали шанс поучаствовать в познавательном конкурсе, дающем возможность проявить свои знания, умения и навыки. Мне очень повезло увидеть много нового, познакомиться с интересными людьми и получить новый опыт от экспертов проектов. Я получил импульс к развитию, это для меня очень ценно», — говорит Эдуард Зыкин.

1 июля 2023 года Эдуард награжден ещё и почетным знаком Камчатского края «Надежда Камчатки» — за выдающиеся способности и достижения значительных результатов в социальной деятельности. Свои дальнейшие планы он связывает с родным полуостровом.

flagmany. rsv.ru Финалист конкурса «Флагманы образования» Эдуард Зыкин награжден почетным знаком «Надежда Камчатки»

В конце мая 2023 года победитель конкурса «Флагманы образования» Павел Северинец возглавил «Хорошевскую школу» Москвы. «Более двадцати лет я работаю в образовании из них десять на руководящих позициях. Конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволил пройти перезагрузку, найти новые идеи, познакомиться и поработать с потрясающими людьми», — поделился педагог.

flagmany. rsv.ru Победитель конкурса «Флагманы образования» Павел Северинец возглавил «Хорошевскую школу»

ТопБЛОГ — это ещё один бесплатный образовательный проект платформы «Россия — страна возможностей». Он призван поддержать авторов качественного и полезного контента в социальных сетях. В начале июля 2023 года финалистами третьего сезона ТопБЛОГа стали 157 блогеров из 56 регионов России. Конкурс для них длился два месяца, и за это время участникам суммарно удалось привлечь на свои страницы более 250 тысяч новых подписчиков.

Победитель 2-го сезона ТопБЛОГа — этномузыкант Екатерина Бурдаева из Нижегородской области — запустила в «Одноклассниках» собственное музыкально-просветительское шоу «Инструменты эпохи». Каждый выпуск посвящен определённому музыкальному инструменту и его истории. Среди них: балалайка, калюка, ханг и гусли. На данный момент выпуски суммарно посмотрели уже более 3 миллионов раз.

«Без знаний культурного кода людям трудно найти и отличить подлинное знание и ценности. Мы ищем ответы на свои запросы в других странах, а на самом деле все уже есть в России. Моя задача — рассказать в соцсетях людям больше, чем они сами найдут в интернете», — объяснила Екатерина Бурдаева суть своей инициативы.

topblog. rsv.ru Победитель 2-го сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из Нижегородской области

Много усилий для развития молодежи предпринимается также социально ответственным бизнесом и некоммерческими организациями. Поощрить их призвана Национальная премия «Наш вклад». Совокупный вклад участников премии в социальные проекты уже превысил 32 млрд рублей.

К примеру, один их победителей 2022 года — Альфа-Банк — в рамках стипендиальной программы «Альфа-Шанс» предоставляет гранты для лучших студентов: 300 000 рублей можно потратить на стажировку в компании мечты, мощный компьютер для работы с 3D-графикой или запуск своего проекта. Формат конкурса позволяет каждому участнику, рассказавшему о себе и своих целях, стать победителем вне зависимости от его сферы деятельности.

«Я очень благодарен за возможность участия в стипендиальном конкурсе. Это был не только ценный опыт, но и важный шаг в моей карьере. Я рекомендую всем студентам не бояться и принимать участие в следующих отборах», — отметил один из недавних победителей — студент Самарского госуниверситета Никита Носов.

ssau.ru Победитель стипендиального конкурса «Альфа-Шанс»

Большую программу по поддержке образования и работе с молодёжью реализует известная металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ, ставшая победителем премии «Наш вклад» в 2021 году. С 2023 года все социальные инициативы компании собраны на специальном сайте. К примеру, за победу во Всероссийском акселераторе социально-предпринимательских инициатив RAISE в технологическом треке от ЕВРАЗа студенты Нижнетагильского института (филиала) Уральского федерального университета Кирилл Годов, Семен Картавых и Роман Востриков удостоилось поездки во Владивосток, где проходили стажировку по организации проектной деятельности в сфере социального предпринимательства. «Это был интересный и полезный опыт!» — сказали студенты, вернувшись домой.

В апреле 2023 года компания занимается развитием креативного кластера в Нижнем Тагиле. Место для творческой молодежи будет оборудовано на 2-м и 3-м этажах училища «Самородок». Там появятся мастерские, коворкинги, также будут проходить мастер-классы. А уже в сентябре в здании «Самородка» пройдёт выставка Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Национальная премия «Наш вклад» — первая в России награда, которая отмечает роль бизнеса и НКО в достижении целей и задач нацпроектов. Ее вручают с 2021 года по инициативе АНО «Национальные приоритеты». В этом году на конкурс поступило 400 заявок, финалистами конкурса стали 129 организаций. Все они получили статус «Партнер национальных проектов».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Информация о конкурсах доступна на онлайн-платформе rsv.ru.