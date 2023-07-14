Нью-Дели, 14 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-3» с луноходом. Трансляцию запуска 14 июля вели индийские телеканалы.

Кадр из видео «Чандраян-3»

Ракету-носитель GSLV Mk III запустили с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

По данным ISRO, станция должна провести безопасную и мягкую посадку на поверхность спутника Земли, показать работу вездехода на лунной поверхности, а также осуществить ряд научных экспериментов.

После этого индийское космическое ведомство сообщило об успешном выводе станции «Чандраян-3» на околоземную орбиту, которая примерно через 20 минут отделилась от ракеты-носителя.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым призвал в ближайшее время возобновить реализацию российской лунной программы. В июле 2023 года запланирован запуск российской автоматической станции для исследования Луны, всего намерены создать четыре таких объекта. Ожидается, что к 2030 году российские космонавты смогут высадится на Луну.