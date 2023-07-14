СК возбудил уголовное дело после убийства ребёнка в Пушкино
СК возбудил уголовное дело после убийства четырёхлетней девочки в Пушкино
Пушкино, Московская область, 14 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в подмосковном Пушкино. Трагедия произошла 14 июля в многоквартирном доме.
В квартире следователи обнаружили тела четырёхлетней девочки и её отца. Там же нашли предсмертную записку.
«В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба управления СК России.
На кадрах с места событий — детская комната с выходом на балкон. Следователи обследуют квартиру.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 июля жительница Пушкино сообщила, что её муж убил их дочь и покончил с собой. Женщина рассказала правоохранителям, что чудом спаслась от супруга, выбежав в подъезд дома. Мужчине было 38 лет.