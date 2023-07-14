Варшава, 14 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

Владимир Гердо/ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посол Варшавы в российской столице Кшиштоф Краевский получил ноту об отзыве согласия на деятельность консульства, выданного 27 июня 2011 года.

«Офис будет упразднён с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве», ― говорится в сообщении на сайте польского МИД.

В министерстве также отметили, что республика оставляет за собой право принять ответные меры.

Как сообщало ИА Регнум, Польша ранее объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Также со счетов посольства России изъяли деньги. Ранее эти средства заморозили под тем предлогом, что они будто бы могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша «будет работать» над изъятием очередных зданий у посольства России, напомнив, что недавно польские власти успешно отобрали одно из зданий на территории Варшавы.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались проникнуть на территорию школы при посольстве России на улице Келецкой. После того как сотрудник дипмиссии не открыл дверь, они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. Затем они повесили замок на ворота школы, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество.

В российской дипломатической миссии заявили, что вынуждены подчиниться, но действия местных властей и правоохранительных органов обжалуют. Изъятие польскими властями школы при посольстве России в российском МИД назвали провокацией и пообещали не оставить этот шаг без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

14 июля правительство России выпустило распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Причиной для такого шага стали антироссийские действия Варшавы. В правительстве пояснили, что речь идёт о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории, а также существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше.