Токио, 14 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Японии местный житель устроил драку с послом Грузии и его водителем. Инцидент произошёл 14 июля около грузинского посольства в Токио.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

«К счастью, никто не пострадал. Но попытки выразить свою позицию насилием не должны допускаться ни при каких условиях», — написал в соцсети пострадавший посол Теймураз Лежава.

Дипломат поблагодарил водителя за спокойное и взвешенное поведение, благодаря которому удалось не допустить разрастания возникшего конфликта в нечто более серьёзное. Лежава также поблагодарил местную полицию, оперативно прибывшую на место инцидента.

Сообщается, что автомобиль Лежавы двигался по улице около грузинского посольства в центре Токио. Ехавшая впереди машина внезапно остановилась, и её водитель вышел и начал кричать на водителя дипломата. Японец открыл водительскую дверь и начал за грудки вытаскивать водителя. Как сообщил японский телеканал NHK, Лежава попытался снять происходящее на телефон, но агрессор через плечо водителя ударил и посла.

После случившегося японские правоохранители начали установление всех обстоятельств конфликта. Мотивы мужчины, напавшего на посла и его водителя, неизвестны.