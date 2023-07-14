Варшава, 14 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день Польше превосходит все остальные входящие в НАТО государства по отношению оборонных расходов к ВВП страны. Об этом 14 июля заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции Polskie Radio.

По слова польского премьера, в данный момент расходы страны на оборону находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО.

Он отметил, что 2% ВВП для оборонного бюджета, по его мнению, должны стать не целью, а абсолютным минимумом для входящих в альянс стран и добавил, что «польские расходы в этой области всё ещё растут». Моравецкий уточнил, что на фоне этого многие государства НАТО воспринимают Польшу как пример.

В 2023 году Варшава намерена потратить на укрепление обороноспособности 4% национального ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти страны собираются к 2026 году увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. При этом он отметил, что у страны самые высокие в НАТО, за исключением США, расходы на оборону на душу населения.

Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что блок в 2023 году увеличит свои военные расходы на 8,3%. Он подчеркнул, что это самый большой рост за последние десятилетия.