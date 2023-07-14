Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 14 июля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Воспитанников и персонал детского лагеря «Орлёнок на Ахтубе» в Среднеахтубинском районе эвакуируют из-за ландшафтного пожара. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что сухая трава загорелась в хуторе Заяр. Возникло сильное задымление.

Также отмечается, что угрозы жизни детей нет. Взрослых и ребят отвезут в соседний лагерь «Сказка», где они будут находиться, пока пожарные ликвидируют возгорание. Час назад пожар удалось локализовать на площади три гектара.

Сейчас с огнём борются 82 спасателя. Также привлекли 51 единицу техники.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что из лагеря в больницу доставили 12 детей. Их госпитализировали для проведения медицинского осмотра в больницу скорой медицинской помощи №25. При этом отмечается, что состояние детей у медиков опасения не вызывает.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаире Кемеровской области 12 детей доставили в больницу с признаками отравления. Работу лагеря приостановили.

29 июня прокуратура Бурейского района объявила о начале проверки в детском лагере «Белые горы» из-за массового отравления. Сообщалось, что 70 детей обратились к медикам с жалобами на рвоту и боль в животе. Сначала госпитализировали семь детей, затем их число возросло до 18.