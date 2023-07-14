Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой
Майкоп, 14 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Ранее пропавшую в горах Адыгеи одиннадцатилетнюю девочку нашли живой и здоровой и уже вернули родителям. Об этом 14 июля сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние — удовлетворительное», — написал он и уточнил, что ребёнка уже передали родителям.
Кумпилов отметил, что он рад, что эта история закончилась благополучно, и поблагодарил сотрудников МЧС и всех участников поисковой операции, благодаря скоординированным действиям которых девочку удалось спасти.
Как сообщало ИА Регнум, ребёнок потерялся 13 июля в районе Фишт-Оштеновского массива на Майкопском перевале во время отдыха с родителями на турбазе. Они вышли прогуляться к озеру Псенодах и по возвращении обнаружили, что ребёнок не вернулся.
До этого в горах Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили пропавшую группу из восьми туристов. Группу нашли около Софийских водопадов, откуда их забрали спасатели.