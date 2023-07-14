Пушкино, Московская область, 14 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В подмосковном Пушкине женщина сообщила, что её муж убил их малолетнюю дочь и покончил с собой. Об этом стало известно 14 июля.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Жительница подмосковного Пушкина заявила правоохранителям, что её супруг застрелил четырехлетнюю дочь, после чего свел счеты с жизнью», — сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Как сообщили СМИ, женщина рассказала, что ей самой чудом удалось спастись от супруга, выбежав из квартиры в подъезд дома. Мужчине было 38 лет. Полиция проверяет информацию, официальное подтверждение на настоящий момент отсутствует.