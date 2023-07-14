Москва, 14 июля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. За последние сутки российские силы в зоне проведения спецоперации отразили почти два десятка атак украинских военных. Об этом 14 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчета 152-мм гаубицы Д-20 артиллерийских подразделений в зоне СВО

«В течение суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях», ― уточнил он.

Так, на донецком направлении бойцы подразделений «Южной» группировки войск отразили 16 атак ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Зайцева, Весёлого, Красногоровки, Северного, Марьинки и западнее Клещеевки в ДНР.

На краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ВС России успешно отразили три атаки ВСУ в районах Невского в ЛНР и Григорьевки в ДНР.

На этих двух направлениях потери украинской армии составили до 280 украинских военнослужащих и 90 украинских солдат соответственно. Также российские военные уничтожили шесть бронированных боевых машин, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

Кроме того, уничтожили два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Парасковиевки и Разлива в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия владеет инициативой на всём протяжении донецкого участка фронта ― от Угледара до Артёмовска. Он отметил, что у Авдеевки боевые действия идут круглосуточно и российские войска продвигаются вперёд.

Днём ранее, 13 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили безуспешные попытки наступления на четырёх направлениях — донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском. За минувшие сутки потери ВСУ на четырёх направлениях составили 750 военных. Так, на донецком направлении ВС РФ отразили 16 атак ВСУ и пресекли деятельность украинской ДРГ.