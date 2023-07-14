Москва, 14 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российский режиссер Сергей Серёгин скончался на 57-м году жизни. Об этом 14 июля сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Режиссер Сергей Серёгин

«Умер Сергей Серёгин — наш друг, режиссёр полнометражных мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», а также замечательных короткометражных мультфильмов «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый», режиссёр документальных фильмов об анимации», — написал он.

Капков уточнил, что Серёгину было 56 лет, и назвал его деятельным человеком. Он создал фестиваль детской анимации в Новосибирске «Жар-птица», был автором идеи программы «Утренняя зарядка» для Суздальского фестиваля и инициатором создания сайта «Аниматор. ру».

Серёгин родился 4 апреля 1967 года в посёлке Шварц в Тульской области и в 1991 году окончил МГУ имени Ломоносова с дипломом журналиста. С 1992 по 1994 годы работал на ГТРК «Новосибирск» редактором, автором телепередач и режиссёром, и там же в 1993 году организовал курсы анимации и студию. В 1995 работал на студии «Союзмультфильм» и в Школе-студии «ШАР», а с 1996 — в кинокомпании «Мастер-Фильм».