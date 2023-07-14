Москва, 14 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях до 280 военных. Об этом 14 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажа танка Т-80БВ в зоне СВО

На южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ у Приютного и Пятихаток в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР.

Конашенков отметил, что также у Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области удалось пресечь действия трёх украинских групп диверсантов, а у Малой Токмачки, Малокатериновки и Успеновки — уничтожить шесть складов боеприпасов ВСУ.

«Потери противника на данных направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих», — сказал он.

Представитель Минобороны уточнил, что также удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы «Мста-Б» и «Д-20», а также САУ «Гвоздика» украинской армии.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра «Южной» группировки российской армии Вадим Астафьев рассказал, что российские военные огнём артиллерии сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР. При этом основную часть атакующих уничтожили, двоих украинских солдат взяли в плен.