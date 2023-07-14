На территории Тимирязевской лесной опытной дачи состоялось знакомство с дикой природой Москвы. Путешествие одного дня провел орнитолог Георгий Начаркин. Предполагалось, что мы идём знакомиться с птицами, но путешествие оказалось намного разнообразнее. Каждый листик, каждая веточка, пенёчек и даже каждое пятнышко на дереве под опытным взглядом оказываются живыми и раскрывают свою интересную историю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лист ясеня в руках у орнитолога Георгия Александровича Начаркина

Одно из главных достоинств Тимирязевского парка — это большое количество птиц. Но из-за пасмурной погоды наблюдать было сложно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наблюдение за птицами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга орнитолога

Мы увидели не многих: синиц (аж четырёх видов), дроздов-рябинников, поползней, а также хорошо рассмотрели пищух, которых жители не знают и почти никогда не видят. Периодически над нами летали несколько воронов, которых тоже удалось очень хорошо рассмотреть и расслышать. В большом садовом пруду — множество крякв, давно ставших в Москве (и некоторых других городах) синантропным видом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лёд на воде

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кряки

Мы сделали привал под огромным гнездом ястреба-тетеревятника на старой лиственнице. Беспокойства ястребу от нас — никакого: гнездовой период закончился ещё летом. Хотя самого хищника в этот раз увидеть не удалось, мы обнаружили следы его трапез.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ясень пенсильванский

В Тимирязевском парке, изначально — дубраве, в разное время посажено много деревьев из других мест России, так что вместе с родными для нашего региона деревьями здесь растут (и неплохо себя чувствуют) лиственницы, дальневосточный зеленокорый клён, американская веймутова сосна и даже бук. По-видимому, вся эта древесная группировка живёт как единое целое — настоящий лес с богатым и разнообразным населением.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк Тимирязевской Академии

Под пологом великолепно разрослись деревья и кустарники подлеска и разнообразные лесные травы, характерные для наших лесов. Нам удалось потренироваться в определении деревьев в безлистном состоянии (оказывается, не так уж трудно и очень интересно), познакомились с лесными травами, узнали кое-что об их жизни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесная опытная дача

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кормушки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плеврококк — водоросли на дереве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лист осины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Желуди дуба

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шишки ольхи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея в парке

Маленький островок леса почти в центре Москвы живет по своим законам. Погибающие по разным причинам деревья остаются здесь и служат источником питания для грибов и самых разных беспозвоночных животных. А эти мелкие (и не очень) животные — кормовая база для великого множества птиц. Не случайно в Тимирязевском парке очень много разных дятлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грибы на дереве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окси́порус тополёвый

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трутовик окаймленный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трутовик серно-жёлтый (очень деформированный и разрушенный)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стереум дубовый

Грибы — это отдельное царство в мире живого. В системе жизни они выполняют разные очень важные функции. Утилизацией (разложением) мертвой органики, в первую очередь — мёртвых растений в нашем климате занимаются почти исключительно грибы. Другие грибы, образуя микоризу — очень специфический симбиоз с растениями — обеспечивают растения необходимыми минеральными солями, часто недоступными без грибов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия с Георгием Александровичем Начаркиным

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Под корой пня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фламмулина бархатистоножковая (Зимний опёнок)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изучение грибов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георгий Александрович Начаркин и неживые грибы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круцибулюм гладкий (бокальчик такой)

С грибами в этот день нам повезло. Их было очень много. Мы познакомились и с такими, которых никогда раньше не видели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наблюдая за грибами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Феллинус мощный

С удивлением узнали, что кроме деревьев и трав здесь растут и процветают (хотя и не цветут) разные микроскопические водоросли. Мы их много видели. Некоторые легко определяются без микроскопа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ходы муравьёв-древоточцев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Папоротник

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Копытень

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Записная книжка и карандаш

А сверх того, мы начали знакомство с очень специфической группой грибов — лишайниками, о которых, может быть, расскажем в одной из следующих публикаций.