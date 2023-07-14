Москва, 14 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки уничтожили склад топлива для военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 14 июля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — уточнил Конашенков.

В российском оборонном ведомстве добавили, что военные уничтожили также шесть складов с боеприпасами 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. Также 28 июня Минобороны сообщило об ударах российских военных по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. ВКС России ударили по ним высокоточным оружием. В ведомстве добавили, что цели были успешно поражены.

Также 12 июля российские военные уничтожили склады топлива для украинской военной техники в Одесской области. В ведомстве уточнили, что склады ликвидировали в районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск.