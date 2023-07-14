Москва, 14 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили более 5 тыс. беспилотников ВСУ с начала проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 14 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 455 самолётов, 242 вертолёта, 5009 БЛА», — заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военный сообщил, что вместе с тем российские войска ликвидировали ещё 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тыс. танков и бронемашин, а также 5453 орудия полевой артиллерии и 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитых недалеко от Воронежа украинских дронах. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в районе Запорожской АЭС ВСУ увеличили активность запуска беспилотников. Особенно часто украинская армия стала запускать беспилотники в ночное время. Российский снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, рассказал, что вылеты дронов участились, также ВСУ запускают ночью сигнальные ракеты.