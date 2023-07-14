Берлин, 14 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о будущем Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), оговорился и перепутал Швецию с Украиной.

EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал Шольц 14 июля на пресс-конференции в Берлине.

Оговорка канцлера вызвала смех в зале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили процесс вступления Швеции в НАТО, а также планы по предоставлению Украине дополнительной военной помощи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе 11 июля заявил, что турецкая сторона согласилась ускорить процесс вступления королевства в Североатлантический альянс. Турция согласилась передать протокол о приёме Швеции в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя согласие Турции на вступление Швеции в НАТО, заявил, что Москва не питала иллюзий на тему обязательств Анкары как члена военно-политического блока.