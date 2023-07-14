Херсон, 14 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Украинские военные и полицейские устроили перестрелку в оккупированном ВСУ Херсоне, сообщил 14 июля представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал о том, что на днях представители полиции и теробороны в Херсоне встретились в районе нефтеперерабатывающего завода, чтобы выяснить отношения.

По словам представителя экстренных служб, силовики решали вопрос о переделе сфер влияния в наркобизнесе, и это привело к применению оружия с обеих сторон.

«В ходе перестрелки был убит один военнослужащий и ранены двое полицейских», — процитировало представителя экстренных служб ТАСС.

Он пояснил, что украинские военные и их посредники делились с полицией прибылью от наркоторговли и от иных противоправных действий, включая сбыт гуманитарной помощи.

Однако когда полицейские решили расширить влияние на производство и трафик наркотиков в регионе, произошёл конфликт с военными.

По данным представителя экстренных служб, в прошлом месяце в оккупированной ВСУ части Херсонской области задерживали 17 сотрудников полиции за торговлю наркотиками, включая представителей руководства.

Как сообщало ИА Регнум, вернувшийся из плена российский доброволец с позывным Топаз рассказал о нередких случаях употребления наркотиков украинскими военными. Он лично был свидетелем одного из таких случаев.

В мае данными на эту тему поделился замсекретаря СБ РФ Александр Гребенкин. В рядах ВСУ применение наркотических средств сегодня стало практически нормой, рассказал он.

В целом на Украине растёт производство и сбыт наркотиков, и освобождение от ВС России части Запорожской и Херсонской областей ограничило каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения в том числе среди российской молодёжи, отметил Гребенкин.