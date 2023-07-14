Санкт-Петербург, 14 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Народный артист России Иван Краско, которого накануне экстренно госпитализировали в реанимацию и прооперировали, пребывает в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом 14 июля рассказал концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

ТАСС/ Денис Вышинский Народный артист России Иван Краско

«Состояние стабильно тяжелое. Температура — 36,6. В реанимации» — сказал он в беседе с ТАСС.

Сын актёра, Фёдор Краско, в свою очередь отметил, что состояние отца «не ухудшалось».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта.

Позднее актёру провели операцию на сердце и оставили его в реанимационном отделении. Пока к Краско не допускают родственников.