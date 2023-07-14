Белгород, 14 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Взрыв в Белгороде прогремел под машиной простого 36-летнего гражданина, сообщил 14 июля Telegram-канал 112.

П/с Губернатора Белгородской области/ТАСС

«Взрывное устройство обладало малой мощностью, поэтому, к счастью, все остались живы», — говорится в сообщении.

По информации источника, предварительной причиной покушения могла стать обычная бытовая ссора.

Кроме того, случайными прохожими — мать и ребёнок —, доставленные в больницу с осколочными ранениями, были членами семьи местного застройщика, директора компании «Сетьстройсервис».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в одном из жилых районов Белгорода прогремел взрыв в автомобиле, в результате которого пострадали три человека. Он указал, что медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Губернатор, который выехал на место происшествия, подчеркнул, что угроза для жителей соседних домов и квартир отсутствует.