Москва, 14 июля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое в Мариуполе провёл глава СКР Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уголовное преследование на данный момент осуществляется в отношении 178 граждан более 30 стран», ― говорится в сообщении ведомства.

Так, российские следственные органы ведут розыск наёмников из США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Франции, Нидерландов, Албании, Болгарии и Кореи. Также, по данным ведомства, на стороне Украины в зоне проведения спецоперации воюют иностранные граждане Финляндии, Намибии, Перу, Израиля, Бразилии, Грузии, Узбекистана и прибалтийских республик ― Литвы, Латвии и Эстонии.

В ведомстве также отметили, что с начала июля получили заочные обвинения ещё почти по двум десяткам иностранных граждан.

«В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно ещё 18 иностранцев», ― уточнили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СКР, на Украине находятся наёмники из более чем 50 стран. Информацию о них получили от пленных украинских силовиков. Интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, финансируется Киевом. Всего на территории страны сформировали не менее 16 различных вооружённых формирований. Следствие устанавливает их данные, чтобы впоследствии привлечь к уголовной ответственности.

В МИД России указали, что в боевых действиях на Украине участвуют около 7 тыс. наёмников, прибывших из более чем 60 стран. В том числе из Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

В марте в России создали специальную группу для расследования фактов вербовки в ВСУ наёмников.