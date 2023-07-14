Вашингтон, 14 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Корреспондент американского телеканала CNN Патрик Оппман пришёл в шок из-за прибытия на Кубу корабля ВМФ России. Он заявил об этом 14 июля.

Петр Ковалев/ТАСС Учебный корабль «Перекоп»

«Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определенно несет серьёзный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении российско-кубинских отношений», — сказал он.

Оппмана особенно возмутило то обстоятельство, что корабль ВМФ России находится на расстоянии всего лишь 90 (около 145 км. — Прим. ИА Регнум) миль от границы США. В то же время журналист признал, что в этом есть и вина Вашингтона, наложившего на Гавану много санкций, в то время как Москва помогает ей и укрепляет двусторонние связи.

Он уточнил, что также российская сторона намерена построить на Кубе супермаркеты, в которых будут продаваться товары из России, а также нарастить поставки нефти на остров и модернизировать пляж около Гаваны.

На текущей неделе на Кубу прибыл российский учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту, совершающий дальний поход.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил о необходимости запустить авиарейс из Москвы в Гавану. Он призвал авиакомпанию «Аэрофлот» услышать его слова.

До этого официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков рассказал, что авиаперевозчик собирается с сентября увеличить число рейсов на Кубу. По его словам, это будут полёты в Варадеро.