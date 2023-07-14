Москва, 14 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Глобальное потепление привело к «позеленению» океанов из-за массового засилия фитопланктона, однако, сейчас процесс цветения воды всё ещё носит сезонный характер, а потому пока нет сильной угрозы для экосистемы океанов. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

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Ранее журнал Nature опубликовал исследование учёных Национального океанографического центра в Великобритании и научных организаций США, в котором говорится, что океаны Земли меняют цвет, становясь более зелеными. На протяжении 20 лет учёные с помощью спутника получали фотографии изменения цвета мирового океана. В большинстве областей наблюдается явный эффект «зеленения», который, по версии учёных, может быть вызван изменением климата.

Как объяснил эколог Пинаев, процесс цветения — позеленения воды — характерен для абсолютно всех водоёмов, но связан с определённым временем года.

«Обычно весной в поверхностных водах происходит бурное размножение фитопланктона, что приводит к цветению. Оно связано с холодным периодом года, когда фитопланктон накапливает запас питательных веществ, чтобы весной «расцвести» и окрасить поверхности акватории. Как только микроорганизмы исчерпают запас питательных веществ, накопленный за зиму, цветение прекратится», — рассказал Пинаев.

По словам эколога, в связи с глобальным потеплением многие процессы смещаются, так наступил благоприятный период для развития фитопланктона во многих местах мирового океана. Пинаев согласился, что для цветения изменение климата создало благоприятные условия: повышение температуры воды — один из важнейших факторов, но сезонность и наличие течений служат сдерживающим фактором, контролирующим популяцию фитопланктона. Учёный отметил, что несмотря на масштаб — это явление сезонное, поскольку фитопланктон всегда присутствует в водоёмах и является важной частью экосистемы.

«На данный момент преждевременно говорить о серьёзных рисках, связанных с повышением биомассы фитопланктона, и предположениях об исчезновении других видов флоры и фауны в мировом океане. Период наблюдения 20-30 лет незначительный и можно предположить, что циклы изменения цвета океана (цветения) носят естественный циклический характер», — успокоил эколог.

Коллега Пинаева — замдиректора Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Ирина Головачёва напомнила о вреде, который может нанести фитопланктон для экосистемы океана.

«Локальный вред от цветения фитопланктона наблюдается в изменении следующих параметров экосистемы акватории: уменьшение кислорода в воде под цветущими участками, уменьшение уровня освещённости, снижение отражающей способности поверхности водоёма», — рассказала Головачёва.

Она также добавила, что наиболее ярко происходит цветение фитопланктона в водах в зоне экватора, в то время, как в полярных водах «цветение» океанских вод не наблюдается из-за неблагоприятных условий.

7 июля национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что на Земле обновились рекордные показатели средней температуры за всю историю метеонаблюдений. Так с начала июля синоптики фиксировали на Земле рекордно высокую температуру, которая впервые превысила 17 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд на планете в 16,92 градуса Цельсия был установлен в августе 2016 года.

Эксперты в качестве основной причины рекордных температур рассматривают феномен, известный как Эль-Ниньо. Данное природное явление происходит в среднем каждые два-семь лет с продолжительностью от девяти до 12 месяцев. Связано оно с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропических частях Тихого океана.

Ранее Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» отметил, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.