Экологи объяснили позеленение воды в мировом океане
Эколог Пинаев назвал фитопланктон причиной позеленения воды в мировом океане
Москва, 14 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Глобальное потепление привело к «позеленению» океанов из-за массового засилия фитопланктона, однако, сейчас процесс цветения воды всё ещё носит сезонный характер, а потому пока нет сильной угрозы для экосистемы океанов. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Владимир Пинаев.
Ранее журнал Nature опубликовал исследование учёных Национального океанографического центра в Великобритании и научных организаций США, в котором говорится, что океаны Земли меняют цвет, становясь более зелеными. На протяжении 20 лет учёные с помощью спутника получали фотографии изменения цвета мирового океана. В большинстве областей наблюдается явный эффект «зеленения», который, по версии учёных, может быть вызван изменением климата.
Как объяснил эколог Пинаев, процесс цветения — позеленения воды — характерен для абсолютно всех водоёмов, но связан с определённым временем года.
«Обычно весной в поверхностных водах происходит бурное размножение фитопланктона, что приводит к цветению. Оно связано с холодным периодом года, когда фитопланктон накапливает запас питательных веществ, чтобы весной «расцвести» и окрасить поверхности акватории. Как только микроорганизмы исчерпают запас питательных веществ, накопленный за зиму, цветение прекратится», — рассказал Пинаев.
По словам эколога, в связи с глобальным потеплением многие процессы смещаются, так наступил благоприятный период для развития фитопланктона во многих местах мирового океана. Пинаев согласился, что для цветения изменение климата создало благоприятные условия: повышение температуры воды — один из важнейших факторов, но сезонность и наличие течений служат сдерживающим фактором, контролирующим популяцию фитопланктона. Учёный отметил, что несмотря на масштаб — это явление сезонное, поскольку фитопланктон всегда присутствует в водоёмах и является важной частью экосистемы.
«На данный момент преждевременно говорить о серьёзных рисках, связанных с повышением биомассы фитопланктона, и предположениях об исчезновении других видов флоры и фауны в мировом океане. Период наблюдения 20-30 лет незначительный и можно предположить, что циклы изменения цвета океана (цветения) носят естественный циклический характер», — успокоил эколог.
Коллега Пинаева — замдиректора Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Ирина Головачёва напомнила о вреде, который может нанести фитопланктон для экосистемы океана.
«Локальный вред от цветения фитопланктона наблюдается в изменении следующих параметров экосистемы акватории: уменьшение кислорода в воде под цветущими участками, уменьшение уровня освещённости, снижение отражающей способности поверхности водоёма», — рассказала Головачёва.
Она также добавила, что наиболее ярко происходит цветение фитопланктона в водах в зоне экватора, в то время, как в полярных водах «цветение» океанских вод не наблюдается из-за неблагоприятных условий.
7 июля национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что на Земле обновились рекордные показатели средней температуры за всю историю метеонаблюдений. Так с начала июля синоптики фиксировали на Земле рекордно высокую температуру, которая впервые превысила 17 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд на планете в 16,92 градуса Цельсия был установлен в августе 2016 года.
Эксперты в качестве основной причины рекордных температур рассматривают феномен, известный как Эль-Ниньо. Данное природное явление происходит в среднем каждые два-семь лет с продолжительностью от девяти до 12 месяцев. Связано оно с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропических частях Тихого океана.
Ранее Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» отметил, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.