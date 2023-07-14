Москва, 14 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Семьям граждан, возводящих фортификационные сооружения на приграничных территориях России, выплатят по пять млн рублей в случае их гибели. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовали 14 июля.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В случае гибели (смерти) таких лиц вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений криминогенного характера при исполнении указанных обязанностей, выполнении указанных работ, либо их смерти до истечения одного года со дня получения такого увечья, осуществляется единовременная выплата в размере пяти млн рублей», — говорится в опубликованном на портале правовой информации указе.

Отмечается, что выплату поделят равными долями между супругом погибшего, родителями, несовершеннолетними детьми погибшего и несколькими другими лицами. При ранении таким гражданам выплатят по 3 млн рублей. Мера поддержки действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС. Президент подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России. Согласно документу, в случае их гибели либо смерти до истечения одного года со дня их увольнения со службы вследствие полученного увечья члены их семей получат выплату также в размере 5 млн рублей в разных долях. Вышеуказанным военнослужащим, работникам и сотрудникам, которые получили в зоне СВО увечье (контузию, травму, ранение), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.