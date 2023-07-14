Симферополь, 14 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. У подъезда к Крымскому мосту со стороны полуострова скопилась очередь из почти 400 автомобилей. Об этом 14 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

РИА Новости/Дмитрий Макеев

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск автомобильного затора у моста со стороны Краснодарского края нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств», — говорится в сообщении и добавляется, что время ожидания проезда составляет порядка двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, днём 13 июля очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Кубани ликвидировали. При этом образовалась пробка из 260 автомашин со стороны Керчи.

Утром 13 июля пробка у моста увеличилась до более чем 600 машин. На тот момент время ожидания проезда составляло три часа.