Москва, 14 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ходит в туристические походы, однако предпочитает делать это в России, а не в Альпах. Об этом 14 июля журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о нежелании пойти в поход с российским лидером.

Известия/Константин Кокошкин

Официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, что было бы, если бы Путин пошёл в поход с Шольцем, признался, что не знает.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха ― это однозначно не в Альпах, это у нас в стране», ― подчеркнул Песков.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что не пошёл бы с Путиным в туристический поход в Альпах, а взял бы с собой в компаньоны французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса. По мнению Шольца, политики отважились бы на такое путешествие по собственной инициативе, так как находятся в хорошей спортивной форме.

В июне Шольц впервые за полгода заявил о планах пообщаться с Путиным. В последний раз о беседе глав двух государств сообщалось в декабре 2022 года. Тогда в ходе переговоров российский лидер назвал удары ВС России по территории Украины ответом на теракт украинской стороны на Крымском мосту.

Позднее пресс-секретарь президента России рассказал, что в планах главы государства нет телефонного разговора с канцлером ФРГ. Он уточнил, что от немецкой стороны не поступало такого запроса.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2021 года президент России Владимир Путин провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири.

Они ловили рыбу, совершали пешие прогулки по горам и тайге, а также сплавлялись по реке на катере. Физическая форма российского лидера впечатлила читателей британской газеты Daily Mail. Обсуждая Путина, комментаторы не обошлись без колкостей в адрес американского президента Джозефа Байдена. Пользователи вспомнили, что так называемый лидер свободного мира не может подняться по трапу и несколько раз падает вниз лицом, а также в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, пока российский лидер отдыхает на свежем воздухе.