Москва, 14 июля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов повредил руку в ДТП 14 июля. По его словам, в момент происшествия он не понял, что произошло.

Артем Геодакян/ТАСС Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов

«Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету», — сообщил Чернышов.

Парламентарий отметил, что управлял авто профессиональный водитель, а сам он был на заднем сиденье, в момент столкновения не сразу понял, что случилось.

«Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают свое дело. Я цел и рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Он также пожелал подписчикам беречь себя и своих близких.

Чернышов родился 25 июня 1991 года, обучался в Высшей школе экономики и МГУ имени М. В. Ломоносова, является кандидатом технических наук и имеет звание почётного профессора в нескольких образовательных учреждениях. Статус депутата получил в сентябре 2021 года. Стал автором предложения об «Отцовской карте» с фиксированной суммой для «качественного времяпровождения» российских отцов со своими детьми. Также выступил с инициативой об увеличении налога для «богатых москвичей», по которому ставку налога на доходы физлиц с годовым доходом более 25 млн рублей предлагается поднять до 20%.