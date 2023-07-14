Киев, 14 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО касались только отсутствия конкретных сроков приглашения Киева в альянс. Об этом 14 июля заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Кулеба

Зеленский 12 июля в Twitter назвал абсурдным отсутствие сроков получения приглашения и вступления Украины в НАТО, что, по его словам, было похоже на отсутствие готовности принятия Киева в альянс.

«Твит президента касался не всех решений саммита, а именно конкретного предложения о приглашении», — сказал Кулеба.

Он добавил, что такого рода заявления украинского лидера говорят о том, что Киев в этой ситуации пытается бороться до конца, и назвал эту запись шагом в рамках «дипломатической борьбы» за вступление Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Кулеба заявил, что Киев не знает, какие условия ему нужно выполнить, чтобы Украина получила приглашение в НАТО. Он добавил, что Запад в этой ситуации твердит Украине «о каких-то условиях», а в Киеве уверены, что все условия для такого приглашения уже выполнили.

До этого стало известно, что заявления Зеленского по поводу размытых формулировок по возможному вступлению Украины в НАТО привели в ярость делегацию США на саммите альянса. Американская сторона сочла такие слова попыткой оказать «большое давление» на блок.