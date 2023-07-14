Москва, 14 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о выходе иностранцев из российского бизнеса, 14 июля заявил, что Россия принимает меры для защиты экономики и компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Принимаем меры для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля назвал ответными мерами формирование российскими властями ряда условий для иностранцев для выхода из российского бизнеса. Так, власти определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Среди них ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива.

Президент России Владимир Путин в конце мая охарактеризовал уход западных компаний из России фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Он отметил, что в 1990-е годы российский рынок был отдан иностранным производителям по очень многим направлениям деятельности. В то время по целому ряду обстоятельств было сложно или почти невозможно конкурировать с западными гигантами.

В Министерстве финансов России в апреле изучили возможности реинвестирования средств, которые не забирают инвесторы из недружественных стран. Тогда министр отметил, что для иностранных компаний хотят ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России.