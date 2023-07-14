Москва, 14 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США. Об этом он сказал на брифинге 14 июля.

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«Конечно, с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиком в деле поставок всё новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов. Именно США подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца», — заявил представитель Кремля.

Ранее Орбан заявил, что Украина уже давно утратила свой суверенитет. По словам венгерского премьера, Соединённые Штаты способны немедленно прекратить украинский конфликт, но они этого не хотят. Политик уточнил, что ответа на вопрос, почему так происходит, Будапешт на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе не получил.

Как сообщало ИА Регнум, во время саммита 11 июля Орбан заявил, что альянс должен не отправлять Украине вооружение, а пытаться достичь мира. Он подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу не изменилась. До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона воздерживалась в ходе голосования о поставках оружия киевским властям, однако до момента, пока банк страны OTP будет оставаться в украинском списке «международных спонсоров войны», будет голосовать только против.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что Запад лжёт о своём неучастии в украинском конфликте, а в действительности поставляет ВСУ в зону боевых действий в помощь оружие, наёмников и разведданные.